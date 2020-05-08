Гиена спряталась от врагов внутри мертвого слона

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния трех гиен из разных стай. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Поводом для спора был мертвый слон. Одна из гиен оказалась возле него первой и отказывалась уходить, хотя на тушу претендовала пара гиен из другой стаи. От страха она поджимала уши, всем своим видом демонстрируя готовность подчиниться, но не прекращала агрессивно скалиться на чужаков.

В какой-то момент отступающая гиена решила спрятаться внутри мертвого слона, однако быстро вылезла обратно. Ее враги хладнокровно ожидали развязки, не переходя в наступление и не делая резких выпадов. Пока звери выясняли отношения, слона клевали многочисленные грифы и стервятники.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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