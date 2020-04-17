Беспечную гиену растерзали на глазах туристов

Туристы в парке Кгалагади на границе Южной Африки и Ботсваны стали свидетелями нападения львов на гиену. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео, гид Марк Кронье (Marc Cronje), наблюдал за тремя львами, сидевшими в засаде недалеко от водопоя. «Мы какое-то время следили за ними, и вдруг видим бурую гиену, направляющуюся к водопою с другой стороны, — рассказывает он. — Увидеть бурую гиену — само по себе редкость, а уж при свете дня — это просто в голове не умещается».

Животное беспечно подошло к воде, не подозревая об окружающих его хищниках. «Когда гиена достигла водопоя и заметила львов, она резко повернулась и бросилась прочь, львы — за ней, — говорит Кронье. — Один самец бежал прямо за гиеной, и, к сожалению, ей не удалось уйти от своей судьбы». Львы догнали и растерзали ее на глазах туристов.

Трансграничный парк Кгалагади населяют львы, гепарды, гиены, африканские леопарды, каамы, голубые гну, спрингбоки, канны и другие животные.

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