Лев распугал гиен из-за обиженной львицы

В кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео столкновение львов с гиенами из-за добычи. Ролик опубликовал канал Maasai Sightings.

Пиршество гиен, убивших зебру, прервало появление львицы, которая попыталась заявить свои права на тушу. Гиены были не настроены делиться и бросились на нее. Ей пришлось спасаться бегством.

Перевес оказался на стороне львов лишь после того, как к обиженной львице присоединился взрослый самец. Его приближения оказалось достаточно, чтобы распугать гиен. Когда они разбежались, лев и львица доели остатки зебры.

Львиный прайд может охотиться на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории — одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка — например, когда нужно убить особенно сильную жертву.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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