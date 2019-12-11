Гиены украли добычу из-под носа дерущихся львов и попали на видео

В Национальном парке Серенгети, Танзания, участники экспедиции Apex стали свидетелями столкновения двух львов с чужим прайдом за добычу. Видео с животными опубликовано на YouTube-канале Maasai Sightings.

На кадрах видно, как прайд львов обгладывает кости убитого зверя. Их семейство постепенно окружают гиены, почуяв запах еды. Однако те держатся поодаль, не решаясь подходить к опасным хищникам.

На следующих секундах видео в поле появляются два взрослых льва, и гиены разбегаются в разные стороны. Одна из львиц отрывается от добычи и разъяренно рычит, пытаясь прогнать непрошеных гостей. Самцы все же одержали победу и принялись доедать останки животного.

Вскоре пара львов увидела приближающийся к ним прайд и бросила добычу. На этот раз семейство обратило чужаков в бегство. Пока хищники сражались за территорию и еду, гиены набежали и жадно вцепились в окровавленную тушу. Они разорвали мертвое животное на части и убежали на безопасное от львов расстояние.

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