Львы растерзали и съели слоненка на глазах туристов

Туристы стали свидетелями нападения львов на слоненка в национальном парке Хванге в Зимбабве. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам гида Калвета Нкомо (Calvet Nkomo), лев по прозвищу Хумба застал одинокого слоненка на водопое. Взрослых слонов, которые могли бы защитить детеныша от хищников, рядом не было.

Хумба направился к слоненку, однако быстро отступил, когда тот повернулся к нему. Вскоре хищник предпринял вторую попытку и на этот раз сумел забраться ему на спину. «К нему присоединилась львица, и все произошло очень быстро, — рассказывает Нкомо. — Вместе они в два счета завалили слона. Позднее весь прайд подключился к пиршеству».

В Национальном парке Хванге встречаются около ста видов млекопитающих. Помимо слонов и львов, там обитают гиены двух видов, гиеновидные собаки, гепарды и африканские леопарды.

В апреле сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера слоны бросились на помощь тонущему детенышу, который упал в кишащую крокодилами реку. Им удалось вывести его на мелководье.

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