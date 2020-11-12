Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео

Туристы в районе южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями нападения гиены на детеныша леопарда. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на странице Kruger Sightings в Instagram.

Гиену привлекло новое логово, устроенное самкой леопарда по кличке Зидулу (Xidulu) для защиты новорожденных детенышей от враждебного самца. Ее приближение напугало Зидулу, и она забралась на ветви дерева.

Гиена воспользовалась тем, что логово осталось без защиты, и немедленно направилась к нему. Детеныши Зидулы приняли ее за мать и потянулись к ней. Как только они показались на поверхности, гиена похитила одного из них.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.