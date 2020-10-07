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Леопард, дикие псы и гиены схлестнулись в ожесточенной битве за антилопу

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В Национальном парке Крюгера в ЮАР леопард, гиеновидные собаки и гиены схлестнулись в ожесточенной битве за чернопятую антилопу. Запись с животными появилась 6 октября на канале Kruger Sightings на YouTube.

Турист Уэйн запечатлел на видео необычное противостояние зверей и рассказал подробности произошедшего. «Мы выходили из лагеря, когда услышали крики поднявших тревогу бабуинов. Мы поспешили к руслу реки, чтобы выяснить причину шума, — вспоминает он. — Все самое интересное мы пропустили, но увидели, как импалы разбегались в разные стороны; так что мы понимали — здесь что-то происходит».

Затем автор ролика заметил леопарда, вцепившегося в импалу. Хищника и его добычу преследовала гиеновидная собака. Леопарду удалось прогнать преследовавшего его зверя. Когда он добрался с антилопой до дерева, чтобы приступить к трапезе вдали от падальщиков, к нему подбежала стая гиеновидных собак и загнала его на дерево. Оставшаяся на земле импала попыталась сбежать, но на нее тут же напали дикие псы.

Пока одни гиеновидные собаки поедали чернопятую антилопу, другие запугивали леопарда, рыча и прыгая на дерево. Их трапезу прервали две голодные гиены. Они разогнали собак и стали поедать импалу. Вскоре к ним присоединился их третий сородич.

«Гиеновидные собаки скрылись в кустах, — отметил Уэйн. — Полакомиться импалой пришла и четвертая гиена, но три другие прогнали ее. Псы периодически возвращались, чтобы попытаться вернуть еду, но с каждой минутой от туши оставалось все меньше и меньше». Несколько минут гиены поедали импалу, оставляя нетронутой голову. Под конец самая крупная самка утащила голову антилопы на открытое поле.

Когда звери разбежались, леопард спустился с дерева и побежал вслед за гиенами, чтобы насладиться объедками, но остался ни с чем.

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