Охота львицы на поедающих зебру гиен попала на видео

В танзанийском заповеднике Грументи львица напала на стаю гиен, поедающих тушу зебры. Видео неудачной охоты появилось на YouTube-канале Maasai Sightings.

На кадрах видно, как несколько падальщиков едят убитую зебру. На них обращает внимание львица и подкрадывается к ним через высокую траву. Гиены периодически поднимают головы и оглядываются, однако не замечают хищницу, хотя и смотрят в ее сторону.

Львица подбирается к падальщикам вплотную и кидается на них. Ей удается повалить на землю одну из гиен, но та вырывается из лап хищной кошки и пускается наутек вслед за сородичами.

Ранее СМИ обратили внимание на ролик, на котором запечатлено, как лев украл у стаи грифов тушу антилопы импалы, которую они, в свою очередь, отбили у гепарда, убившего парнокопытное. В конце концов лев унес добычу в кусты и съел ее в одиночестве.

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