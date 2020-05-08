Лев украл у грифов украденную у гепарда добычу и попал на видео

В частном заповеднике Саби Саби, ЮАР, лев украл у стаи грифов тушу антилопы импалы, которую они, в свою очередь, отбили у гепарда, убившего парнокопытное. Видео случившегося было опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

Ролик снял рейнджер Бретт Хисман (Brett Heasman). Он рассказал, что патрулировал заповедник, услышал крик антилопы и пошел проверить, что случилось.

«Я увидел гепарда с тушей антилопы. Он выглядел немного нервным, как обычно выглядят гепарды перед тем, как приступить к пище. Хищник обошел вокруг туши, чтобы убедиться, что рядом нет падальщиков, которые могут прервать его трапезу. После этого гепард начал есть», — рассказал Хисман.

Однако хищнику не дали полакомиться мясом антилопы. К нему подлетела стая африканских грифов. Каждый раз, когда гепард опускал голову, чтобы оторвать кусок, падальщики медленно приближались к нему. В итоге гепард не выдержал и убежал, а стая грифов кинулась на тушу.

Но через несколько секунд пиршество падальщиков прервал лев. Он прогнал птиц, отнес тушу в кусты и съел в одиночестве. «Это было потрясающе! Какая война за еду!» — прокомментировал случившееся рейнджер.

Африканский гриф обитает в саваннах в Африке южнее Сахары. Питается падалью, в основном трупами копытных. Поедать тушу одного животного могут одновременно от десятка до сотни птиц. Труп антилопы импалы птицы обглодают за 10 минут. Одна особь может съесть до одного килограмма мяса.

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