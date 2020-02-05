Леопард вырвал мясо антилопы из челюстей сонного крокодила

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Леопард в национальном парке Южная Луангва, Замбия, вырвал ногу антилопы из челюстей крокодила и скрылся с добычей. На видеозапись с животными обратило внимание издание New York Post.

29-летняя создательница фильмов о дикой природе из Лондона Николь Дангур (Nicole Dangoor) сняла видео с леопардом и крокодилом возле реки около сафари-коттеджа с видом на лагуну Мфуве. Она провела несколько часов ночью, наблюдая за ссорящимися из-за добычи животными.

На записи видно, как голодный леопард, рискуя жизнью, подползает к сонной рептилии и лапой цепляет свисающее изо рта крокодила мясо мертвой антилопы. Убедившись, что крокодил не реагирует, он тянется к рылу крокодила и вырывает целую ногу антилопы.

Рептилия открывает глаза, но проявляет милосердие и позволяет леопарду скрыться с добычей.

Дангур рассказала, что той же ночью видела и других крокодилов и леопардов, ссорящихся из-за оставшегося мяса: «Мы увидели кончик хвоста, а затем внезапно два крокодила появились и украли мясо у леопарда. После этого леопард преследовал крокодила и пытался отобрать добычу».

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера, ЮАР, экскурсовод снял на видео, как леопард попытался забрать у крокодила еду и остался ни с чем. Голодный хищник предпринял несколько попыток отнять добычу у крокодила, однако противник отгонял его и пытался укусить.

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