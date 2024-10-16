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21:50, 16 октября 2024Россия

Семье растерзанной львами сотрудницы парка окажут помощь

Директор парка «Тайган»: семье растерзанной львами сотрудницы окажут помощь

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Семье растерзанной львами сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму будет оказана помощь. Об этом агентству РИА Новости заявил директор учреждения Олег Зубков.

«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон», — сказал он.

Инцидент произошел в среду, 16 октября. Работница зоопарка Леокадия Перевалова зашла в вольер, чтобы провести уборку, но забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями — львы обнаружили проход и напали на нее.

Ранее пресс-служба крымского главка Следственного комитета (СК) сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели сотрудницы сафари-парка в результате нападения львов. По факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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      Артём Верейкин
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