Управляющую крымским сафари-парком растерзали львы

В Крыму львы растерзали управляющую парком «Тайган»

В Крыму львы из сафари-парка «Тайган» растерзали в вольере управляющую. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Леокадия Перевалова работала в крымском парке 18 лет. Утром в среду, 16 октября, она зашла в вольер, чтобы провести уборку. Однако женщина забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями, чтобы хищники не смогли зайти к ней. По всей видимости, львы обнаружили проход и напали на нее.

Перевалову нашли коллеги. Спасти ее было уже невозможно, женщина не дышала.

Это уже третье происшествие с хищниками в «Тайгане». В сентябре 2021 года тигр откусил часть пальца годовалому ребенку, после этого директора парка Олега Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. В мае 2022 года на работника сафари-парка напал леопард. Мужчина выжил.

Ранее в нигерийском городе Абеокута, штат Огун, лев растерзал смотрителя в зоопарке, которым владеет бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо. Опытный 35-летний смотритель пригласил друзей посмотреть, как кормят диких зверей. Он принес льву еду и не стал закрывать вольер, поскольку хорошо его знал и считал, что бояться нечего.