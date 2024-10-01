Лев растерзал смотрителя в зоопарке бывшего президента

В Нигерии лев растерзал смотрителя, не закрывшего вольер

В нигерийском городе Абеокута, штат Огун, лев растерзал смотрителя в зоопарке, которым владеет бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел вечером, когда зоопарк уже закрылся для посетителей. Опытный 35-летний смотритель пригласил друзей посмотреть, как кормят диких зверей. Он принес льву еду и не стал закрывать вольер, поскольку хорошо его знал и считал, что бояться нечего.

Лев воспользовался невнимательностью смотрителя, набросился на него и впился ему в шею. Рана оказалась смертельной. Сотрудники зоопарка приняли решение пристрелить животное, чтобы помешать ему изуродовать тело.

Ранее сообщалось, что в Индии посетитель зоопарка забрался в вольер со львом ради селфи и поплатился за это жизнью. Как только он оказался в вольере, лев набросился на него, схватил за шею и растерзал.

