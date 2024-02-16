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18:04, 16 февраля 2024Из жизни

Посетитель зоопарка забрался в вольер со львом ради селфи и поплатился жизнью

India Today: в Индии лев растерзал забравшегося в его вольер мужчину

Фото: Mika Brandt / Unsplash

В Индии желающий сделать селфи со львом посетитель зоопарка забрался в его вольер и поплатился за это жизнью. Об этом сообщает India Today.

38-летний Прахлад Гуджар решил сфотографироваться со львом по кличке Донгалпур, который жил в зоопарке в городе Тирупати, штат Андхра-Прадеш. Чтобы забраться в его вольер, мужчина перелез через семиметровое ограждение. Как только он оказался в вольере, лев набросился на него, схватил за шею и растерзал.

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Сразу после произошедшего персонал вывел всех посетителей из зоопарка и вызвал полицию. В настоящее время следственные органы выясняют, находился ли Гуджар в состоянии алкогольного опьянения, когда перелез через ограждение.

Ранее сообщалось, что в США гулявший по лесу мужчина подвергся нападению койота и расправился с ним голыми руками. Позже экспертиза подтвердила, что хищник был заражен бешенством.

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      Алиса Удовик
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