Мужчина голыми руками расправился с укусившим его бешеным койотом
В США гулявший по лесу мужчина подвергся нападению бешеного койота и расправился с ним голыми руками. Об этом сообщает NBC News.
Мужчина шел по лесистой местности в городе Джонстон, штат Род-Айленд, когда на него набросился койот. Хищник укусил американца за ногу. Мужчина тут же схватил койота за шею и перекрыл ему доступ воздуха. Вскоре животное перестало подавать признаки жизни.
Позже сотрудники департамента по охране окружающей среды Род-Айленда отвезли койота в лабораторию. Экспертиза подтвердила, что он был заражен бешенством.
Отмечается, что накануне бешеное животное, предположительно, совершило еще одно нападение на человека в соседнем городе. Местный ветеринар призвал обратиться в медицинские учреждения всех местных жителей, которые могли контактировать с койотом.
Ранее сообщалось, что в Швеции охотник съел медведицу, которая откусила ему половину носа. Лицо мужчины пытались реконструировать путем пересадки кожи с бедра, но лечение все еще не завершено.