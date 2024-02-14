Мужчина голыми руками расправился с укусившим его бешеным койотом

NBC News: в США зараженный бешенством койот укусил мужчину за ногу

В США гулявший по лесу мужчина подвергся нападению бешеного койота и расправился с ним голыми руками. Об этом сообщает NBC News.

Мужчина шел по лесистой местности в городе Джонстон, штат Род-Айленд, когда на него набросился койот. Хищник укусил американца за ногу. Мужчина тут же схватил койота за шею и перекрыл ему доступ воздуха. Вскоре животное перестало подавать признаки жизни.

Позже сотрудники департамента по охране окружающей среды Род-Айленда отвезли койота в лабораторию. Экспертиза подтвердила, что он был заражен бешенством.

Отмечается, что накануне бешеное животное, предположительно, совершило еще одно нападение на человека в соседнем городе. Местный ветеринар призвал обратиться в медицинские учреждения всех местных жителей, которые могли контактировать с койотом.

Ранее сообщалось, что в Швеции охотник съел медведицу, которая откусила ему половину носа. Лицо мужчины пытались реконструировать путем пересадки кожи с бедра, но лечение все еще не завершено.