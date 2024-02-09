Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:11, 9 февраля 2024Из жизни

Охотник съел изуродовавшую ему лицо медведицу

Daily Mail: шведский охотник Пер Сундстрем съел медведицу, откусившую ему нос

Фото: BURDE Photography / Shutterstock / Fotodom

В Швеции охотник съел медведицу, которая откусила ему половину носа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медведица напала на 42-летнего Пера Сундстрема, когда он пошел на охоту с 14-летним сыном и друзьями. Она сбила его с ног и принялась грызть лицо. Сын первым оказался рядом и попытался отвлечь зверя, ударив медведицу кулаком по морде. В ответ медведица вцепилась ему в руку. Охотник воспользовался этим, схватил ружье и выстрелил в хищника в упор.

Пострадавших доставили в больницу на вертолете. Сыну Сундстрема прооперировали руку, которая побывала в зубах медведицы. Сам охотник пострадал куда серьезнее: у него недоставало щеки и части носа. Лицо пытались реконструировать путем пересадки кожи с бедра, но лечение все еще не завершено. Предстоит несколько пластических операций.

Когда Сундстрема с сыном увезли в больницу, их друзья остались в лесу. Они разделали тушу и отдали медвежье мясо семье пострадавших. С тех пор семья охотника питается медведицей, которая едва его не съела. Из ее мяса делали шашлыки, гуляш, пирожки и множество других блюд. Это, по словам Сундстрема, и есть настоящая месть.

Мясо оказалось темным, грубым и сладким. Чтобы его приготовить, нужно много специй. Эта медведица питалась преимущественно травами, поэтому ее мясо можно есть. Если бы она ела падаль, оно было бы несъедобным. У мяса падальщиков запах сюрстремминга

Пера Сундстремохотник, переживший нападение медведицы
Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Ранее сообщалось, что в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, медведица напала на бегуна Билла Паласа и изуродовала ему лицо. Несмотря на это, он не оставил пробежки.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СНБО Украины заявил об отсутствии пленных в сбитом самолете Ил-76

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      МИД Германии отверг осведомленность Бербок о биографии ее дедушки-нациста

      В России высказались о возможности применения «Цирконов» по объектам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше