Охотник съел изуродовавшую ему лицо медведицу

Daily Mail: шведский охотник Пер Сундстрем съел медведицу, откусившую ему нос

В Швеции охотник съел медведицу, которая откусила ему половину носа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медведица напала на 42-летнего Пера Сундстрема, когда он пошел на охоту с 14-летним сыном и друзьями. Она сбила его с ног и принялась грызть лицо. Сын первым оказался рядом и попытался отвлечь зверя, ударив медведицу кулаком по морде. В ответ медведица вцепилась ему в руку. Охотник воспользовался этим, схватил ружье и выстрелил в хищника в упор.

Пострадавших доставили в больницу на вертолете. Сыну Сундстрема прооперировали руку, которая побывала в зубах медведицы. Сам охотник пострадал куда серьезнее: у него недоставало щеки и части носа. Лицо пытались реконструировать путем пересадки кожи с бедра, но лечение все еще не завершено. Предстоит несколько пластических операций.

Когда Сундстрема с сыном увезли в больницу, их друзья остались в лесу. Они разделали тушу и отдали медвежье мясо семье пострадавших. С тех пор семья охотника питается медведицей, которая едва его не съела. Из ее мяса делали шашлыки, гуляш, пирожки и множество других блюд. Это, по словам Сундстрема, и есть настоящая месть.

Мясо оказалось темным, грубым и сладким. Чтобы его приготовить, нужно много специй. Эта медведица питалась преимущественно травами, поэтому ее мясо можно есть. Если бы она ела падаль, оно было бы несъедобным. У мяса падальщиков запах сюрстремминга Пера Сундстрем охотник, переживший нападение медведицы

Ранее сообщалось, что в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, медведица напала на бегуна Билла Паласа и изуродовала ему лицо. Несмотря на это, он не оставил пробежки.