Разъяренная медведица напала на бегуна и изуродовала ему лицо

ABC 11: в США медведица напала на бегуна и нанесла ему серьезные травмы

В американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, медведица напала на бегуна Билла Паласа и изуродовала ему лицо. Об этом сообщает ABC 11.

Мужчина рассказал, что много раз сталкивался с дикими животными во время пробежек, так как живет рядом с заповедником. В пятницу, 7 июля, он в очередной раз наткнулся на хищника. Им оказался медвежонок. «Обычно рядом с детенышем всегда находится мама. И вот я иду, быстро оборачиваюсь и вдруг вижу маму-медведицу», — вспоминает он. Решив, что Палас представляет опасность для детеныша, разъяренная медведица начала атаковать его. Бегун принялся размахивать руками и громко кричать, чем смог отпугнуть хищницу.

По словам мужчины, он думал, что все обошлось, пока не осознал, что стоит между медведицей и ее детенышем. Внезапно хищница встала на задние лапы и ударила Паласа по лицу и груди, расцарапав его кожу когтями. Мужчина поднял руку, чтобы нанести ответный удар, однако ее тут же схватила медведица. Дикое животное повалило бегуна землю. Палас решил, что хищница его растерзает, но вместо этого она поспешила к медвежонку. Бегун воспользовался моментом и побежал настолько быстро, насколько мог. Он быстро спустился с крутого склона, а затем остановился и осмотрел повреждения. Медведица нанесла Паласу серьезные травмы, и, по словам пострадавшего, он был весь в крови.

Бегун добрался до дома, где находилась его жена. Она срочно отвезла мужчину в больницу. «Врачи пригласили пластического хирурга, увидев, что у меня разодрано все лицо. Он три часа накладывал мне швы», — говорит Палас. По словам мужчины, он рад, что не получил необратимых повреждений.

Палас также заявил, что схватка с диким животным не заставила его оставить пробежки. В настоящее время он полностью восстановился и продолжает бегать по живописным маршрутам.

Ранее сообщалось, что в США велосипедист поехал кататься в горы и неожиданно столкнулся нос к носу с черным медведем. Мужчина рассказал, что хищник не проявлял агрессии, но первая минута встречи была напряженной.

