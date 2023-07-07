Велосипедист поехал кататься в горы и столкнулся нос к носу с медведем

Fox 13: американец поехал кататься в горы на велосипеде и встретился с черным медведем

Велосипедист в американском городе Парк-Сити, штат Юта, поехал кататься в горы и неожиданно столкнулся нос к носу с черным медведем. Об этом сообщает Fox 13.

Любитель горных велопрогулок Джим Осселаер ехал по горной тропе и услышал шум позади. «Я подумал, что это, наверное, милый олень. Но нет, это был медведь, и мы находились на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — рассказал американец.

Мужчина подчеркнул, что барибал не проявлял агрессии, но первая минута встречи была напряженной. Он был не единственным, кто видел животное на этой тропе. «Я поднялся на площадку, где многие останавливаются отдохнуть, и увидел еще нескольких человек с велосипедами. Мы поделились эмоциями», — сказал он.

По словам представителя Управления охраны дикой природы Юты Фейт Хитон Джолли, посетителям троп важно знать, что делать при встрече с медведем. «С черными медведями нужно сохранять спокойствие, стоять на месте и дать медведю шанс уйти. Не нужно убегать или забираться на дерево, потому что эти животные очень быстрые и могут бежать со скоростью до 56 километров в час», — пояснила она.

Осселаер признал, что во время своей встречи с медведем запаниковал и допустил много ошибок.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что житель Канады врезался в медведя, когда ехал на велосипеде в заповеднике в провинции Британская Колумбия, смог самостоятельно выбраться с тропы и выжил. После столкновения велосипед перелетел через медведя и упал на землю, а само животное скрылось в лесу.

