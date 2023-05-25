Велосипедист врезался в медведя и выжил

Велосипедист в Канаде врезался в медведя и смог самостоятельно выбраться с тропы

Житель Канады врезался в медведя, когда ехал на велосипеде в заповеднике в провинции Британская Колумбия, смог самостоятельно выбраться с тропы и выжил. Об этом сообщает NS News.

30-летний Кевин Милнер катался по лесной дороге в заповеднике Лоуэр Сеймур и столкнулся с барибалом. Мужчина встретился с медведем на повороте и вместо того, чтобы развернуться, предпочел аккуратно объехать его. Но барибал решил перебежать дорогу именно в тот момент, когда Милнер подъехал к нему.

После столкновения велосипед перелетел через медведя и упал на землю, а само животное скрылось в лесу. В результате канадец получил травмы, включая перелом лопатки, контузию сердца и ушиб ребер. Помощь Милнеру оказали другие велосипедисты, которые стали очевидцами произошедшего. Двое из них отправились искать точку, где действует мобильная связь, чтобы вызвать скорую помощь. Еще один остался рядом с пострадавшим, чтобы оказать ему поддержку.

Вскоре после произошедшего медведь вернулся. Он обнюхал пострадавшего и начал есть траву. Несмотря на полученные травмы, Милнер одолжил у прохожего электровелосипед и самостоятельно выбрался к выходу с тропы.

Медики встретили Милнера у входа в лес, после чего мужчину госпитализировали. Он планирует впредь избегать лесных дорог во время катания на велосипеде, чтобы не столкнуться с медведем. Мужчина в шутку назвал инцидент «самым канадским случаем, который мог произойти».

Барибал, или черный медведь — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что директор начальной школы Zela Elementary School в американском округе Николас, штат Западная Вирджиния, Джеймс Марш обнаружил черного медведя в мусорном баке на территории учебного заведения. Мужчина испугался и убежал, а медведь бросился в противоположном направлении.