Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:26, 4 мая 2023Из жизни

Директор обнаружил медведя в мусорном баке у школы

WCHS: в США директор обнаружил медведя в мусорном баке на территории школы

Директор начальной школы Zela Elementary School в американском округе Николас, штат Западная Вирджиния, Джеймс Марш обнаружил черного медведя в мусорном баке на территории учебного заведения. Об этом сообщает телеканал WCHS.

1 мая Марш подошел к мусорным бакам, чтобы снять с них защелку. В этот момент из бака внезапно выглянул большой черный медведь. Директор испугался и убежал, а медведь бросился в противоположном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.

Когда медведь покинул территорию школы и убежал в лес, Марш вернулся к зданию и поговорил с сотрудницей школы, которая стала свидетельницей произошедшего. Директор считает, что хищник залез в мусорный бак, чтобы найти остатки еды. После этого, как предполагает Марш, бак закрылся и медведь оказался взаперти.

Материалы по теме:
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022
Пей до капли Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Пей до каплиПтицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
18 октября 2018

Барибал, или черный медведь — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в США самка черного медведя напала на 74-летнюю женщину. Это произошло, когда пожилая женщина гуляла с собакой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»
Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая
СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского
Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»
22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ
Организатор «Дикой мяты» объяснил отсутствие иностранных исполнителей
Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.