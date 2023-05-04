Директор обнаружил медведя в мусорном баке у школы

WCHS: в США директор обнаружил медведя в мусорном баке на территории школы

Директор начальной школы Zela Elementary School в американском округе Николас, штат Западная Вирджиния, Джеймс Марш обнаружил черного медведя в мусорном баке на территории учебного заведения. Об этом сообщает телеканал WCHS.

1 мая Марш подошел к мусорным бакам, чтобы снять с них защелку. В этот момент из бака внезапно выглянул большой черный медведь. Директор испугался и убежал, а медведь бросился в противоположном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.

Когда медведь покинул территорию школы и убежал в лес, Марш вернулся к зданию и поговорил с сотрудницей школы, которая стала свидетельницей произошедшего. Директор считает, что хищник залез в мусорный бак, чтобы найти остатки еды. После этого, как предполагает Марш, бак закрылся и медведь оказался взаперти.

Барибал, или черный медведь — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в США самка черного медведя напала на 74-летнюю женщину. Это произошло, когда пожилая женщина гуляла с собакой.