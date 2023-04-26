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15:07, 26 апреля 2023Из жизни

Черная медведица напала на гулявшую с собакой пожилую женщину

В США на 74-летнюю женщину напала самка черного медведя

Фото: Unsplash

В городе Эйвон, штат Коннектикут, США, самка черного медведя напала на 74-летнюю женщину. Об этом сообщает Департамент энергетики и охраны окружающей среды штата.

Нападение произошло, когда пожилая женщина гуляла с собакой. Медведица подошла к американке и укусила ее за руку и ногу, в результате чего та получила поверхностные травмы и колотые раны. Вырвавшись, женщина поспешила домой и вызвала бригаду скорой помощи.

Парамедики доставили пострадавшую в больницу. Ее жизни ничего не угрожает. Позже медведицу, совершившую нападение, нашли и подвергли эвтаназии. Три годовалых детеныша, которые у нее были, не пострадают: они уже готовы к самостоятельной жизни в дикой природе и не зависят от матери.

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Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что власти Италии идентифицировали медведицу, которая напала на бегуна. В июне 2022 года та же медведица напала на отца с сыном на горе Пелле.

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Алиса Удовик
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