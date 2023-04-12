Медведица загрызла бегуна в Альпах
Власти Италии идентифицировали медведицу, которая напала на бегуна. Как сообщает ANSA, власти региона Трентино выпустили ордер на отстрел животного.
Медведица загрызла 26-летнего Андреа Папи, когда тот совершал пробежку в предгорьях Альп на севере Италии. Анализ генетического материала показал, что виновником гибели человека стала особь, которой ранее присвоили код Jj4.
Это не первое нападение, которое она совершила. В июне 2022 года та же медведица напала на отца с сыном на горе Пелле. После этого власти региона выдали разрешение на отстрел, однако суд запретил трогать хищника. Чтобы следить за перемещениями опасного зверя, на него надели радиоошейник. Со временем у прибора села батарейка, и он перестал сообщать о местоположении животного.
17-летняя медведица Jj4 родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus. Ее целью была репопуляция бурых медведей в этом регионе Италии. С тех пор количество медведей в Тренто увеличилось до 100 особей, и животные становятся все смелее. Экстренные службы стали регулярно получать сообщения о хищниках, которые приближаются к людям или пытаются их атаковать.
Семья растерзанного бегуна винит в его гибели инициаторов программы Life Ursus и намерена подать судебный иск против государства и властей региона Трентино. Министерство природы Италии уже заявило, что медведей могут перевезти в другую часть страны.
Ранее сообщалось о тигрице из Индии, которая убила двоих людей в лесу. Жертвам удалось ранить хищницу топором, и ее позже увезли в центр для реабилитации диких животных.