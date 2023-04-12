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20:10, 12 апреля 2023Из жизни

Медведица загрызла бегуна в Альпах

В Италии выпустили разрешение на отстрел медведицы, напавшей на человека

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Власти Италии идентифицировали медведицу, которая напала на бегуна. Как сообщает ANSA, власти региона Трентино выпустили ордер на отстрел животного.

Медведица загрызла 26-летнего Андреа Папи, когда тот совершал пробежку в предгорьях Альп на севере Италии. Анализ генетического материала показал, что виновником гибели человека стала особь, которой ранее присвоили код Jj4.

Это не первое нападение, которое она совершила. В июне 2022 года та же медведица напала на отца с сыном на горе Пелле. После этого власти региона выдали разрешение на отстрел, однако суд запретил трогать хищника. Чтобы следить за перемещениями опасного зверя, на него надели радиоошейник. Со временем у прибора села батарейка, и он перестал сообщать о местоположении животного.

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17-летняя медведица Jj4 родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus. Ее целью была репопуляция бурых медведей в этом регионе Италии. С тех пор количество медведей в Тренто увеличилось до 100 особей, и животные становятся все смелее. Экстренные службы стали регулярно получать сообщения о хищниках, которые приближаются к людям или пытаются их атаковать.

Семья растерзанного бегуна винит в его гибели инициаторов программы Life Ursus и намерена подать судебный иск против государства и властей региона Трентино. Министерство природы Италии уже заявило, что медведей могут перевезти в другую часть страны.

Ранее сообщалось о тигрице из Индии, которая убила двоих людей в лесу. Жертвам удалось ранить хищницу топором, и ее позже увезли в центр для реабилитации диких животных.

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Антонина Черташ
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