Медведица загрызла бегуна в Альпах

В Италии выпустили разрешение на отстрел медведицы, напавшей на человека

Власти Италии идентифицировали медведицу, которая напала на бегуна. Как сообщает ANSA, власти региона Трентино выпустили ордер на отстрел животного.

Медведица загрызла 26-летнего Андреа Папи, когда тот совершал пробежку в предгорьях Альп на севере Италии. Анализ генетического материала показал, что виновником гибели человека стала особь, которой ранее присвоили код Jj4.

Это не первое нападение, которое она совершила. В июне 2022 года та же медведица напала на отца с сыном на горе Пелле. После этого власти региона выдали разрешение на отстрел, однако суд запретил трогать хищника. Чтобы следить за перемещениями опасного зверя, на него надели радиоошейник. Со временем у прибора села батарейка, и он перестал сообщать о местоположении животного.

17-летняя медведица Jj4 родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus. Ее целью была репопуляция бурых медведей в этом регионе Италии. С тех пор количество медведей в Тренто увеличилось до 100 особей, и животные становятся все смелее. Экстренные службы стали регулярно получать сообщения о хищниках, которые приближаются к людям или пытаются их атаковать.

Семья растерзанного бегуна винит в его гибели инициаторов программы Life Ursus и намерена подать судебный иск против государства и властей региона Трентино. Министерство природы Италии уже заявило, что медведей могут перевезти в другую часть страны.

Ранее сообщалось о тигрице из Индии, которая убила двоих людей в лесу. Жертвам удалось ранить хищницу топором, и ее позже увезли в центр для реабилитации диких животных.