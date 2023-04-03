Убившую двоих людей тигрицу поймали при помощи тренированного слона и дрона

Indian Express: напавшую на людей раненую тигрицу поймали при помощи дрона и слона

В Индии раненую после нападения на людей тигрицу поймали при помощи тренированного слона, экскаватора и дрона. О том, как ловили убившую двух человек хищницу, сообщает Indian Express.

Трое деревенских жителей утром 27 марта собирали дрова в лесу Сураджпур недалеко от поселка Каламанджан, когда на них напала тигрица. В результате атаки хищницы двое мужчин погибли и один был ранен. Обороняясь от зверя, пострадавшие успели нанести тигрице несколько ударов топором. Раненому животному удалось спрятаться в лесных зарослях недалеко от места трагедии.

В тот же день на место прибыли представители Министерства лесного хозяйства, ветеринар и представители экстренных служб. Они установили примерное местонахождение тигрицы. При помощи дрона были сделаны снимки, чтобы специалисты имели представление о полученных животным ранах. После изучения фотографий стало понятно, что хищница не сможет уйти далеко.

На следующий день команда вернулась с подкреплением. К месту доставили специального обученного для подобных операций слона по имени Тиратрам, а также большой экскаватор. С крыши экскаватора в тигрицу выпустили дротик с транквилизатором, она сразу потеряла сознание, и ее переместили в клетку для транспортировки.

До поимки тигрица пролежала без движения больше суток, но, придя в сознание уже в клетке, поднялась на лапы. Специалисты оставят ее под наблюдением примерно на месяц. Специальный комитет примет решение, можно ли будет выпустить кошку обратно в дикую природу.

Ранее сообщалось о нападении диких обезьян на женщину в индийской деревне. В результате атаки жертва атаки скончалась в больнице.