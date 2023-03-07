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22:00, 7 марта 2023Из жизни

Стая обезьян убила пожилую женщину

The Hindu: в Индии дикие обезьяны напали на пожилую женщину и убили ее

Фото: Federica Bisso / Unsplash

Стая обезьян убила пожилую женщину в деревне вблизи индийского города Камаредди, штат Телангана. Об этом сообщает The Hindu.

70-летняя Чатарабоина Нарсавва жила в доме с младшей дочерью Сугуной. Девушка уехала в город на свадьбу. В это время ее мать осталась одна и занималась работой по хозяйству.

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Неожиданно на женщину напала стая диких обезьян. Приматы облепили грудь, спину и конечности Нарсаввы. Соседи услышали крики женщины о помощи, но вместо того, чтобы попытаться спасти ее, испугались и спрятались в своих домах. Они ждали до тех пор, пока обезьяны не убежали с места происшествия.

Сугуна вернулась домой через 20 минут после нападения животных и отвезла мать в больницу. Врачи попытались оказать женщине медицинскую помощь, но она скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что полицейский в индийском городе Буландшахр попытался спастись от напавших на него обезьян и погиб, упав с крыши собственного дома. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но, несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина скончался.

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Алиса Дмитриева
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