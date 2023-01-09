Полицейский погиб при попытке спастись от обезьян

Times of India: полицейский испугался обезьян и упал с крыши

Полицейский в индийском городе Буландшахр, штат Уттар-Прадеш, попытался спастись от напавших на него обезьян и погиб, упав с крыши собственного дома. Об этом сообщает Times of India.

Полицейский Лал Сингх развешивал одежду после стирки на крыше дома. Неожиданно на него напала стая обезьян. Мужчина испугался и попытался увернуться от них. В попытке спастись он оступился и упал на расположенную ниже террасу.

В результате произошедшего полицейский получил серьезные травмы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш дикие обезьяны убили ребенка. Взрослым удалось прогнать животных, но те успели причинить серьезные ранения пятилетней девочке.

