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Обезьяны убили пятилетнюю девочку

Пятилетняя девочка погибла после нападения диких обезьян в индийском штате Уттар-Прадеш

Фото: Aasif Shafi / globallookpress.com

В индийском штате Уттар-Прадеш дикие обезьяны убили ребенка. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в селе недалеко от города Барели. Обезьяны напали на детей, которые играли возле реки. Взрослые услышали крики и поспешили на помощь. Им удалось прогнать обезьян, но те успели причинить серьезные ранения пятилетней девочке по имени Нармада. Она погибла в местном медицинском центре от потери крови.

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Отец Нармады рассказал, что нападения обезьян случались и прежде, однако это происходило лишь в тех случаях, когда к ним подходили слишком близко. «А на этот раз обезьяны были довольно агрессивными, их укусы были у моей дочери почти везде», — утверждает он.

Жители села потребовали, чтобы полиция занялась отловом обезьян, из-за которых погиб ребенок. «Мы посоветовали им воспользоваться помощью лесного ведомства и грам-панчаята (сельского совета)», — рассказал глава местной полиции Ашок Кумар. Он заверил, что семье убитой девочки выплатят компенсацию.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Погибшая подверглась нападению приматов, когда забралась на крышу дома, чтобы снять сушившееся там белье.

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Олег Парамонов
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