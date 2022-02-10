Обезьяны убили пятилетнюю девочку

В индийском штате Уттар-Прадеш дикие обезьяны убили ребенка. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в селе недалеко от города Барели. Обезьяны напали на детей, которые играли возле реки. Взрослые услышали крики и поспешили на помощь. Им удалось прогнать обезьян, но те успели причинить серьезные ранения пятилетней девочке по имени Нармада. Она погибла в местном медицинском центре от потери крови.

Отец Нармады рассказал, что нападения обезьян случались и прежде, однако это происходило лишь в тех случаях, когда к ним подходили слишком близко. «А на этот раз обезьяны были довольно агрессивными, их укусы были у моей дочери почти везде», — утверждает он.

Жители села потребовали, чтобы полиция занялась отловом обезьян, из-за которых погиб ребенок. «Мы посоветовали им воспользоваться помощью лесного ведомства и грам-панчаята (сельского совета)», — рассказал глава местной полиции Ашок Кумар. Он заверил, что семье убитой девочки выплатят компенсацию.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Погибшая подверглась нападению приматов, когда забралась на крышу дома, чтобы снять сушившееся там белье.