Агрессивные обезьяны убили снимавшую белье 13-летнюю девочку

В индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 20 октября, девочка-подросток забралась на крышу, чтобы снять сушившееся там белье. Неожиданно на нее набросилась стая агрессивных обезьян. Приматы оттеснили ее к краю крыши, она оступилась и упала на землю.

Ребенка немедленно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики констатировали смерть девочки по прибытии.

Нападения обезьян на людей часто случаются в Уттар-Прадеше. В июле 2019 года в городе Вриндаван на севере индийского штата стая обезьян напала на человека около его дома. Соседи помогли ему отбиться от животных. Мужчина обратился в больницу, где ему сделали уколы от бешенства.

В марте того же года обезьяны за сутки убили двух человек на территории штата: 60-летнюю женщину и 20-летнего мужчину.