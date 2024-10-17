Стала известна судьба растерзавших сотрудницу парка львов

Директор «Тайгана» Зубков: львов, растерзавших сотрудницу, усыплять не будут

Львов из крымского сафари-парка «Тайган», растерзавших сотрудницу, усыплять не будут. Об этом заявил директор парка Олег Зубков в беседе с РИА Новости.

«Потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам», — объяснил он. Причиной произошедшего собеседник агентства назвал человеческий фактор. Он отметил, что женщина много лет проработала в парке и хорошо знала хищников.

Трагедия произошла утром 16 октября. Управляющая «Тайганом» Леокадия Перевалова зашла в вольер, чтобы провести уборку, но забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями. По всей видимости, львы обнаружили проход и напали на нее.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).