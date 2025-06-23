Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 23 июня 2025Россия

В Крыму женщина ведром и совком отогнала вцепившегося в шею директору «Тайгана» льва

Из пасти льва в «Тайгане» Зубкова спасли его пресс-секретарь и посетитель парка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напали львы, спасли его пресс-секретарь Татьяна Алексагина и посетитель парка. Подробности об этом приводит Telegram-канал Mash на волне.

Пресс-секретарь Зубкова, как сообщается, протаранила льва на электрокаре, чтобы спасти директора «Тайгана». Лев обошел автомобиль, после чего снова вцепился в шею Зубкову и начал тащить его под мост. Алексагина попыталась снова протаранить животное на транспортном средстве, но оно заглохло, тогда женщина отогнала животное ведром и совком.

В этот момент в вольер спрыгнул посетитель парка. Он взял раненого Зубкова и потащил его к машине. Именно этот момент, предварительно, попал на камеру.

Львы напали на Зубкова 22 июня, когда директор парка кормил животных. Мужчину уже прооперировали, операция длилась три часа. Хищники, как уточнили врачи, порвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины, он находится в реанимации.

В том же парке «Тайган» в октябре 2024 года львы растерзали управляющую Леокадию Перевалову — сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Жена Цекало похвасталась фигурой в откровенном топе

    С американской авиабазы выпустят миллионы мясных мух для борьбы с плотоядными личинками

    Назван скрытый способ ускорить Windows 11

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости