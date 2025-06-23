В Крыму женщина ведром и совком отогнала вцепившегося в шею директору «Тайгана» льва

Из пасти льва в «Тайгане» Зубкова спасли его пресс-секретарь и посетитель парка

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напали львы, спасли его пресс-секретарь Татьяна Алексагина и посетитель парка. Подробности об этом приводит Telegram-канал Mash на волне.

Пресс-секретарь Зубкова, как сообщается, протаранила льва на электрокаре, чтобы спасти директора «Тайгана». Лев обошел автомобиль, после чего снова вцепился в шею Зубкову и начал тащить его под мост. Алексагина попыталась снова протаранить животное на транспортном средстве, но оно заглохло, тогда женщина отогнала животное ведром и совком.

В этот момент в вольер спрыгнул посетитель парка. Он взял раненого Зубкова и потащил его к машине. Именно этот момент, предварительно, попал на камеру.

Львы напали на Зубкова 22 июня, когда директор парка кормил животных. Мужчину уже прооперировали, операция длилась три часа. Хищники, как уточнили врачи, порвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины, он находится в реанимации.

В том же парке «Тайган» в октябре 2024 года львы растерзали управляющую Леокадию Перевалову — сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.