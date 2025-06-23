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07:22, 23 июня 2025Россия

Опубликованы кадры первых минут после нападения львов на директора «Тайгана» в Крыму

Появились снятые после нападения львов на директора «Тайгана» в Крыму кадры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после нападения львов на директора парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На ролике видно, как раненого Зубкова тащат по траве к автомобилю, на котором написано «полиция Тайгана». «Давай,давай,давай», — слышен женский голос за кадром.

Предварительно, львы прокусили директору парка шею. Его уже прооперировали, операция длилась три часа. Хищники, как уточнили врачи, порвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины, он находится в реанимации.

Львы напали на Зубкова 22 июня, когда директор парка кормил животных. В том же парке «Тайган» в октябре 2024 года львы растерзали управляющую Леокадию Переавлову — сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

ЖЗЛ
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