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20:59, 1 июля 2025Из жизни

Стало известно о самочувствии директора сафари-парка «Тайган» после нападения львов

К директору «Тайгана» Зубкову пока не вернулась возможность говорить
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Врачи не дают прогнозов насчет того, сможет ли директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков говорить. Об этом стало известно из интервью руководителя пресс-службы парка Татьяны Алексагиной «Пятому каналу».

По ее словам, Зубков почти полностью восстановился, однако возможность говорить к нему пока не вернулась. «Не знаю, как насчет речи, врачи не дают прогнозов. Тут будет зависеть только от его состояния, насколько сильный организм. У всех по-разному. Здесь нет что вот, допустим, через неделю, через месяц», — сказала Алексагина.

Она также отметила, что Зубков проходит курс лечения антибиотиками, чтобы избежать возможных воспалений. Это необходимо, так как на клыках льва, напавшего на Зубкова, из-за особенностей рациона находились бактерии, которые могут вызвать гниение в местах укусов.

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Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления. У мужчины были порваны трахея, мышцы шеи и грудины, его прооперировали.

Ранее Зубков написал письмо из больницы. Он сообщил, что его выздоровление идет быстрыми темпами.

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