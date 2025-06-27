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10:33, 27 июня 2025Из жизни

Директор сафари-парка «Тайган» написал письмо из больницы после нападения льва

Директор «Тайгана» Зубков, на которого напал его лев, написал письмо из больницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, заявил, что идет на поправку. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина на YouTube-канале мужчины.

Зубуков рассказал о своем состоянии в письме, которое написал из больницы в Краснодаре. «Скоро опять буду в строю, с вами и своей семьей», — отметил он. Алексагина добавила, что Зубков уже ходит по палате и коридору и раздает письменные указания о работе парка.

«Идет семимильными шагами», — прокомментировала представитель «Тайгана» темпы выздоровления директора. Она также добавила, что он благодарит всех за поддержку и передает привет зрителям канала.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления. У мужчины были порваны трахея, мышцы шеи и грудины, его прооперировали.

Ранее сообщалось, что Олег Зубков попросил, чтобы ему привезли в больницу телефон, планшет, два льняных костюма и обувь. Он рассказал, что чувствует себя гораздо лучше.

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