Директор крымского парка «Тайган» рассказал о своем состоянии после нападения льва

Директор «Тайгана» Зубков сообщил, что чувствует себя лучше

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, рассказал о своем самочувствии, передает РИА Новости.

По словам представителя сафари-парка Татьяны Алексагиной, Зубков чувствует себя намного лучше и уже отдает письменные распоряжения по работе парка.

«Олег попросил в сообщении, чтобы ему привезли телефон, планшет и два льняных костюма, сказал какую обувь, написал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщила она.

Хищник напал на Зубкова 22 июня во время кормления. У мужчины были порваны трахея, мышцы шеи и грудины, его прооперировали.

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент нападения на директора «Тайгана».