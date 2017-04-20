Финансы
 

Силуанов рассказал об объеме «серых» зарплат в России

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Антон Силуанов
Антон Силуанов

Годовой объем «теневых» окладов россиян составляет более 10 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании расширенной коллегии ведомства, передает ТАСС.

«Объем "серого" фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год», — рассказал министр. По словам Силуанова, подобная ситуация — результат глубокого структурного разрыва между «белой» и «серой» экономиками.

Среди возможных решений проблемы глава Минфина указывает повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых. Из других возможных инструментов властей чиновник упомянул повышение прозрачности операций бизнес-структур.

В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллионов россиян.

В марте замглавы Минфина Владимир Колычев заявил о том, что ведомство оценивает объем зарплат в теневом секторе экономики в 10-12 триллионов рублей.

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