Голодец рассказала о выходе 2,5 миллиона россиян из тени

В 2016 году не менее 2,5 миллиона россиян переведены из серой зоны занятости в официальную. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, переоформление произошло при поддержке профсоюзных организаций, а также самих работников. «Это движение в интересах людей», — подчеркнула Голодец. Она призвала продолжить работу по выявлению теневой занятости.

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15 марта глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство может решить проблему неформальной занятости в России за пять лет.

В декабре 2016 года Голодец заявила о том, что реальный уровень бедности в России выше, чем статистический, в том числе из-за обширного теневого сектора.

По оценке Минфина объем зарплат в теневом секторе экономики составляет 10-12 триллионов рублей. Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 70 процентов россиян получают зарплату по официальным ведомостям, 13 процентов получали частично серую зарплату, а каждый десятый житель страны признался, что получает зарплату полностью в конверте.