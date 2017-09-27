Орешкин допустил дефляцию в сентябре

Минэкономразвития фиксирует сохранение тенденции на низкие темпы инфляции и отмечает незначительный риск дефляции в сентябре. Об этом в среду, 27 сентября, заявил глава ведомства России Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

«Мы видим, что сохраняется тенденция на довольно низкие темпы инфляции, как раз ближе к нижней границе будем — около 0 процентов. Есть даже риск небольшой дефляции в сентябре, но он пока незначительный. Посмотрим, как закончится месяц. Тренд на низкую инфляцию сохраняется», — рассказал он.

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По последним данным Росстата, за неделю с 12 по 18 сентября индекс потребительских цен составил ноль процентов. С начала сентября инфляция упала на 0,1 процента, с начала года — увеличилась на 1,7 процента. Согласно оценке ЦБ, годовая инфляция в России равна 3,3 процента, Минэкономразвития сообщает о 3,2 процента. В Минфине считают, что она сохранится на таком уровне до конца 2017 года.

5 сентября в Банке России заявили, что ожидали дефляцию в августе, но ее масштабы превзошли прогнозы.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.