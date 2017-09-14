Россияне в августе перешли на шоколад

Индекс «Кофе с молоком» (КсМ), или индекс простых удовольствий, отражающий спрос на бутилированную воду, кофе, молоко и шоколад в России, вырос в августе почти на 2 процента после двух месяцев падения. При этом значительный рост показали шоколад и вода, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

За год же значение индекса увеличилось всего на 0,7 процента, что не дотягивает до уровня накопленной инфляции в 3,3 процента.

В то же время, по сравнению с августом прошлого года, в России снизились цены на воду — на 7,6 процента, кофе — на 4,7 процента, и шоколад — на 7 процентов. Подорожало только молоко — на 6,3 процента.

В Москве индекс «Кофе с молоком» в августе показал небольшую отрицательную динамику. За месяц он сократился на 0,5 процента и остановился на отметке 1084 пункта. Однако, по сравнению с августом прошлого года, столичный КсМ вырос на 5,9 процента.

Базой для расчета нового индекса является динамика цен и объемов потребления четырех категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад. Данные по покупкам этих продуктов поступают в режиме онлайн с помощью технологии сканирования штрих-кодов от 30 тысяч участников скан-панели в 180 городах России с населением более 100 тысяч жителей.