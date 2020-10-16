Названы поддержавшие запуск цифрового рубля банки

В России назвали банки, которые готовы поддержать выпуск цифрового рубля. Как сообщает газета «Известия», интерес к этому уже проявили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ. МКБ планирует поддержать запуск пилотного проекта одним из первых, а в РНКБ говорят, что это необходимо для обеспечения Крыма современными банковскими технологиями.
«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — рассказали в Центробанке. В экспериментальном формате цифровой рубль может появится уже в 2021 году.
Об идее создания цифрового рубля ЦБ объявил ранее в октябре. Технически он будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. Предполагается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.
Осенью 2020-го о желании создать цифровой евро заявили в Европейской центробанке (ЕЦБ). Предполагается, что виртуальную валюту будет использовать в чрезвычайных ситуациях и в случае резкого падения спроса на наличные.