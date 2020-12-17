Цена биткоина обновила исторический рекорд. Его стоимость впервые в истории превысила 21 тысячу долларов. На пике цена поднималась до 21, 299. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

В целом за этот год криптовалюта подорожала более чем на 170 процентов. На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.

16 декабря сообщалось, что цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов. До этого максимум фиксировался в декабре 2017-го.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.

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