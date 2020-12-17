Цена биткоина снова побила исторический рекорд. Стоимость криптовалюты подскочила третий раз за сутки, впервые превысив отметку в 22 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

В 06:14 по московскому времени биткоин подорожал на 14,46 процента, до 22 124 долларов. К 6:29 утра стоимость снизилась до 21 855,16 доллара.

16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов и побила исторический рекорд. В ночь на 17 декабря цена биткоина обновила рекорд, поднявшись на пике до 21, 299.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.