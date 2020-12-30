Названы самые доходные вложения года

Среди активов, на вложениях в которые можно было в 2020 году много заработать, эксперты назвали акции технологических компаний, золото и валюту, пишет РБК.

Для тех, кто решил перевести рублевые накопления в валюту, год оказался выигрышным, отмечают аналитики. Рубль подешевел к доллару примерно на 20 процентов, к евро — на 30 процентов. Также россияне стали больше инвестировать в акции. Хорошую динамику продемонстрировали технологические предприятия. Например, ценные бумаги «Яндекса» за год подскочили на 87 процентов.

Крупнейшие ретейлеры смогли извлечь выгоду из пандемии за счет огромного спроса, так, бумаги X5 Retail Group увеличились на 29 процентов, «Магнит» — на 64,7 процента. Акции компаний из золотодобывающего сектора также подскочили в цене , «Полюс» вырос на 109,6 процента, Polymetal — на 75,6 процента.

Однако лидерами года по доходности стали акции технологических компаний США. Акции Amazon выросли на 75 процентов год к году, Apple — на 80 процентов, Zoom — на 500 процентов.

По итогам прошлого года биткоин стал самой выгодной инвестицией. Вторым по доходности инструментом аналитики назвали обезличенный металлический счет (ОМС) в палладии.