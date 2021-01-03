Биткоину напророчили цену в 100 тысяч долларов

Самой популярной криптовалюте мира — биткоину — напророчили рост до 100 тысяч долларов уже в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу криптоинвестиционного фонда Hash CIB Якова Баринского.

Схожий прогноз дал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, который ожидает роста биткоина до 90 тысяч в концу 2021 года в позитивном сценарии, до 50 тысяч — при умеренном сценарии, падения до чуть более чем 10 тысяч — при негативном раскладе. Однако, по его оценке, наиболее вероятным все же является стоимость биткоина в диапазоне от 25 тысяч до 30 тысяч долларов в 2021 году.

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По мнению президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, при позитивном сценарии уже в третьем квартале 2021 года биткоин будет стоить 65-75 тысяч долларов. При негативном раскладе его стоимость будет в диапазоне 10-25 тысяч долларов.

Такой оценки придерживаются директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин и основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. Первый полагает, что биткоин к концу года может стоить 60 тысяч долларов, второй не исключает, что в течение года криптовалюта может подняться до 50 тысяч, но это будет сопровождаться взлетами и падениями цены. Смеркис поясняет, что нынешний резкий рост цены биткоина связан во многом с ограниченной эмиссией криптовалюты. На данный момент создано уже более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных.

Цена биткоина обновила несколько исторических максимумов в последние несколько дней. По состоянию на 3 января 2021 года криптовалюта достигала 34,5 тысячи долларов. К моменту написания материала ее стоимость немного скорректировалась и откатилась до 33,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные Coindesk. За год биткоин подорожал в несколько раз — в начале января 2020 года он стоил 7,4 тысячи долларов.