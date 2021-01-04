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Цена биткоина рухнула

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Цена самой популярной криптовалюты мира — биткоина — резко упала. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

За последние 24 часа биткоин потерял примерно 12 процентов. На момент написания материала криптовалюта стоит около 29 850 долларов. По данным Coindesk, минимальная зафиксированная стоимость 4 января составляла 28,2 тысячи долларов. В то же время после резкого падения на графиках наблюдается отскок.

РИА Новости отмечает, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 28,5 тысячи долларов. Агентство отмечает, что он рухнул более чем на 15 процентов.

Цена биткоина обновила несколько исторических максимумов в последние несколько дней. За год биткоин подорожал в несколько раз — в начале января 2020 года он стоил 7,4 тысячи долларов. После этого биткоину напророчили рост до 100 тысяч долларов уже в 2021 году.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

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