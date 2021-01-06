Цена биткоина вновь обновила исторический максимум

Цена биткоина вновь обновила историческим максимум. Об этом сообщается на портале CoinDesk.

На момент написания новости стоимость криптовалюты выросла на 6,42 процента и превысила отметку в 34 тысячи долларов. Отмечается, что в пике цена достигала 34 076 долларов.

За пару первых дней января цена биткоина также обновила несколько исторических максимумов. Затем стоимость криптовалюты резко упала.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.