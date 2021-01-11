Биткоин подешевел на четверть

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин чуть больше чем за сутки подешевела на четверть, следует из данных сервиса CoinDesk.

Стоимость одного биткоина на момент публикации равнялась 31,4 тысячи долларов. Таким образом, снижение за последние сутки составило 22,4 процента, за 27 часов — 25 процентов. Общая капитализация (суммарная рыночная стоимость) криптовалюты составляет 577,3 миллиарда долларов.

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9 января биткоин побил очередной ценовой рекорд, достигнув отметки в 41 тысячу долларов за единицу. Рост с начала года по 9 января составил 45 процентов.

Снижение стоимости коснулось и других криптовалют. Сильнее остальных подешевела валюта Maker, потерявшая за последние сутки 27 процентов от цены.

11 января британское Управление финансового надзора (FCA) предупредило инвесторов в криптовалюты, что на фоне беспрецедентной волатильности на рынке они могут потерять все сложенные средства.