Любителей биткоина призвали готовиться к потере всех денег

Управление финансового надзора (FCA) призвало любителей биткоина и других криптовалют среди инвесторов готовиться к возможной потере всех денег в случае неудачных вложений, пишет CNBC.

В своем предупреждении FCA ссылается на практику, к которой в последнее время прибегают некоторые британские инвесткомпании. Они предлагают новые инвестиционные продукты, привязанные к криптовалютам, а также займы в них.

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Как правило, по таким продуктам обещается повышенная доходность, намного превышающая возможную выгоду по традиционным инвестиционным продуктам: вкладам, паям инвестиционных фондов, биржевым стратегиям.

Сообщение FCA вышло на фоне резкого снижения стоимости биткоина и некоторых других криптовалют. В результате падения, случившегося 11 января, капитализация (совокупная рыночная стоимость) всех обращающихся в мире криптовалют упала на 170 миллиардов долларов.

Биткоин торгуется на уровне 34,7 тысячи долларов, в то время как в первую неделю января его котировки доходили до 41 тысячи. За последние 12 месяцев стоимость самой популярной криптовалюты выросла более чем на 300 процентов, что заставило аналитиков говорить о небывалой волатильности.

Также FCA предупредило о том, что некоторые недобросовестные инвесткомпании могут пользоваться неподотчетностью классическим государственным регуляторам и прибегать к мошенническим схемам.