Американская компания приготовилась установить рекорд благодаря биткоину

Американская компания Coinbase, специализирующаяся на организации торгов криптовалютами, приготовилась установить рекорд по оценке инвесторами по время выхода на биржу через процедуру IPO (первичного публичного размещения акций), пишет CNBC.

IPO Coinbase намечено на 14 апреля. Предварительные данные свидетельствуют о том, что компания будет оценена примерно в 100 миллиардов долларов. Это в свою очередь означает, что криптобиржа в первый же день публичных торгов войдет в число 85 наиболее дорогих компаний США, чего прежде не удавалось никому.

При этом опрошенные изданием аналитики призывают потенциальных инвесторов к осторожности, указывая на то, что бизнес Coinbase строится на торговле двумя основными криптовалютами: биткоином и Etherium. с конца прошлого года они демонстрируют рекордный рост, но при этом подвержены волатильности (изменчивости цены), а значит в любой момент могут подешеветь, что уже случалось в 2018 году.

Эксперты отмечают, что оценивать бизнес Coinbase гораздо сложнее, нежели большинство стартапов, поскольку до сих пор биржа не производила расчеты классических показателей, таких как рентабельность, соотношение цены к прибыли и к капиталу. Также компания может столкнуться с трудностями из-за необходимости соблюдать жесткие требования классической биржи. На данный момент у Coinbase нет собственной штаб-квартиры.

В ходе торгов 13 апреля биткоин подорожал на пять процентов, достигнув очередной рекордной отметки в 62,7 тысячи долларов за единицу.