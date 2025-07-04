В Армении суд огласил решение о мере пресечения для бизнесмена Карапетяна

В Армении суд огласил решение о мере пресечения для задержанного в республике главы российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает издание 24News в Telegram.
Уточняется, что суд оставил бизнесмена под арестом.
17 июня у Карапетяна прошли обыски. Их провели после выступления предпринимателя в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном.
На следующий день в отношении Карапетяна в Армении возбудили уголовное дело. Позднее его поместили под стражу Службы нацбезопасности республики.