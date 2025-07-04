Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 4 июля 2025Бывший СССР

В Армении суд огласил решение о мере пресечения для бизнесмена Карапетяна

24News: В Армении суд оставил под арестом бизнесмена Карапетяна
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Армении суд огласил решение о мере пресечения для задержанного в республике главы российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает издание 24News в Telegram.

Уточняется, что суд оставил бизнесмена под арестом.

17 июня у Карапетяна прошли обыски. Их провели после выступления предпринимателя в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

На следующий день в отношении Карапетяна в Армении возбудили уголовное дело. Позднее его поместили под стражу Службы нацбезопасности республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

    Россиян предупредили о неочевидной опасности робота-пылесоса

    Предсказано падение на одном из сегментов российского авторынка

    В России произошел масштабный сбой в работе операторов

    Многодетный участник СВО вернулся из плена ВСУ, описал свои эмоции и попал на видео

    В России резко понизили прогноз продаж легковушек

    В сервисе по отслеживанию сбоев произошел сбой

    На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского

    МВД разгромило банду с криминальным авторитетом во главе в российском регионе

    Врач предложил включить в рацион один продукт для восстановления кишечника за две недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости