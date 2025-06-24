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12:53, 24 июня 2025Бывший СССР

Бизнесмена Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности Армении

Навикян: Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности Армении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Самвел Карапетян (в центре)

Самвел Карапетян (в центре). Фото: РИА Новости

Задержанного в Армении главу российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности республики. Об этом сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста страны Нона Навикян, передает РИА Новости.

«Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр" (следственный изолятор Службы нацбезопасности Армении — прим. «Ленты.ру»)», — уточнила Навикян.

18 июня стало известно о возбуждении уголовного дела против Карапетяна. Сообщалось о нахождении бизнесмена в Следственном комитете Армении.

За день до этого, 17 июня, у Карапетяна прошли обыски. Их провели после выступления предпринимателя в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

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