Илон Маск раскритиковал магазин Apple

Глава Tesla Илон Маск обвинил Apple в неконкурентной борьбе за рынок. Об этом сообщает издание 9to5mac.

В разговоре с прессой, посвященному квартальному отчету Tesla, Маска попросили прокомментировать открытие сети зарядок Supercharger для сторонних автомобилей. Предприниматель отметил, что целью компании является поддержка устойчивой энергетики. «Это не для того, чтобы создать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании», — заметил Маск и упомянул название Apple.

По мнению журналистов, таким образом Илон Маск раскритиковал компанию Тима Кука и ее магазин приложений. Вероятно, поводом для этого стал тот факт, что на устройства Apple можно загружать только приложения из официального магазина App Store.

В ходе публикации отчета Tesla за второй квартал стало известно, что компания Илона Маска показала рекордную прибыль. Чистая прибыль составила 1,14 миллиарда, общая выручка от продажи электромобилей достигла 10,21 миллиарда долларов.

Apple не в первый раз обвиняют в монополизации рынка. В августе американский IT-гигант удалил учетную запись разработчика компьютерных игр Epic Games и флагманскую игру компании Fortnite. Причиной стало введение в тайтл внутриигровых платежей в обход правил Apple. В отчет представители Epic Games обвинили Apple в создании монополии и подали на нее в суд.